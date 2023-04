Planung zum Edeka-Markt in Schirgiswalde-Kirschau schreitet voran

Nachdem die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen im Spätsommer 2020 das alte Halatex-Gelände in Schirgiswalde-Kirschau erworben hatte, startete die Planung für die zukünftige Grundstücksnutzung. Da Edeka an dieser Stelle ein Versorgungsdefizit erkannte, war es naheliegend, die Ansiedlung eines Marktes zu durchdenken und die Lücke im Lebensmitteleinzelhandel der Region zu schließen.

Auf Intention der vier Bürgermeister des grundzentralen Verbunds des Bautzener Oberlandes wurde sogar ein gemeinsames Einzelhandelskonzept in Auftrag gegeben. Das Konzept sollte die „Leitplanken“ für derartige Ansiedlungen abstecken. Jede Gemeinde hat einen sogenannten zentralen Versorgungsbereich erhalten, in dem sich großflächige Einzelhandelsbetriebe, egal welcher Marken, ansiedeln und konzentrieren können. Bislang wurde das Konzept, obwohl alle Kommunen mitgewirkt hatten, lediglich von den Stadträten in Neukirch und Schirgiswalde-Kirschau beschlossen.



In den letzten Jahren wurde die Planung nach vielen Abstimmungsrunden konkretisiert, da ein ausgewogenes Konzept gegenüber den Nachbarkommunen und deren Nahversorgung im Vordergrund stand. Ein Vorhaben, das nach der Fertigstellung dann lediglich durch die reine Größe beeindruckt und in der Endkonsequenz dann schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche hat, sollte es gerade nicht sein. Es stand auch die Befürchtung im Raum, dass hier ein x-beliebiger Projektentwickler an diesem sensiblen Standort vermutlich eher einen XXL-Supermarkt ohne Rücksicht auf Verluste geplant und gebaut hätte, da das Grundstück deutlich mehr hergibt. „Unser Ziel soll im Gegensatz dazu so aussehen, dass wir mit einem ansprechenden neuen und modernen Markt vor Ort präsent sein wollen und dies möglichst ohne große Fahrtwege“, erklärt Jan Hašek, Regionalleiter Geschäftsbereich Expansion der Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen.



Nach dem Erwerb des Grundstücks in der Sauerstraße 2020 hatte Edeka auf Nachfrage seitens der Medien mitgeteilt, dass mit einem konkreten Planungsvorschlag sicherlich erst in zwei bis drei Jahren zu rechnen sei. Dies war, wie sich jetzt herausstellt, definitiv eine realistische Einschätzung, denn tatsächlich fällt mit der jetzigen Auslegung Mitte April überhaupt erst der Startschuss. Beabsichtigt wird der Bau eines Vollsortimentsmarktes auf der Industriebrache mit knapp 1.300 m² Verkaufsfläche. Hinzu kommt ein großzügiger Kundeneingangsbereich mit einem Backshop sowie einem angegliedertem Gastronomiebereich. „Die frühzeitige Beteiligung, die jetzt durchgeführt wird, ist ein erster Meilenstein auf dem Weg zum Baurecht. Nicht nur die Nachbargemeinden, sondern neben den sogenannten Trägern öffentlicher Belange kann sich jeder zu dem Vorhaben äußern. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange läuft in den Tagen von 14. bis 28. April 2023. Danach werden die Einwendungen ausgewertet und die Pläne, wenn nötig, angepasst oder revidiert“, so Hašek weiter.



Da der Discounter Aldi schon lange einen Verlagerungsstandort, zuerst in Wilthen und dann aber im weiteren Oberland suchte, konnte jetzt eine entsprechende Grundstücksfläche zur Verfügung gestellt werden, die es so im größeren Umkreis nicht gibt. Als bewährte Ergänzung zum eigenen Sortimentsangebot hat man hier über Jahre hinweg sehr gute Erfahrungen gemacht. Erst vor wenigen Tagen wurde beispielsweise in Ebersbach-Neugersdorf eine Kombination aus Edeka und Aldi eröffnet. Aldi ist nach eigenen Angaben – auch in Gesprächen mit der Stadtverwaltung – seit Jahren bemüht gewesen, seinen Markt aus dem „Handelszentrum Oberland“ in Wilthen weg und an einem anderen Standort zu platzieren. „Aus diesem Grund haben wir jetzt die Chance ergriffen, mit Edeka ins Gespräch zu kommen, um unseren Standort gegebenenfalls nach Schirgiswalde-Kirschau zu verlagern. Dies mit dem Ziel, im Bautzner Oberland auch weiterhin mit einem deutlich moderneren Markt vertreten zu sein“, so Andreas Marx, Leiter für Immobilien und Expansion bei der für Wilthen und Schirgiswalde-Kirschau zuständigen Aldi Regionalgesellschaft Wilsdruff.



„Den Anspruch dürfen wir als selbstständige Einzelhändler gegenüber Edeka definitiv haben, dass sie sich anstrengt und Gedanken macht. Dies sowohl in Hinblick auf die Lage, die Dimension und natürlich auch hinsichtlich der Auswirkungen des Vorhabens auf uns, die umliegenden Läden und deren Perspektiven. Aus unserer Sicht hätte es für uns auch ganz anders kommen können, bei so viel Bewegung in der Handelslandschaft des Oberlandes", so Ronny Nestler, Betreiber des Marktes in Sohland an der Spree und Peggy Raue, die Betreiberin des Marktes in Wilthen dazu.



„Wir sind nicht Eigentümer des Handelszentrums Oberland, haben aber selbst unseren Laden aus eigener Kraft für unsere Kunden modernisiert. Auf unternehmerische Entscheidungen anderer Handelsunternehmen haben wir keinen Einfluss“, so Raue abschließend.