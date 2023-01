PlanRadar baut sein Niederlassungsnetz weiter aus: Während zum Jahresbeginn ein neuer Standort in der Hauptstadt eröffnet hat, wird im Laufe des Jahres noch ein neues Büro in der Mainmetropole folgen. Der Spezialist für digitale Dokumentation will so näher an Kunden und potenzielle Talente rücken.

[…]