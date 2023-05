Planon schließt Partnerschaft mit SAP

Planon hat heute eine strategische Partnerschaft mit SAP mit der Zielsetzung angekündigt, Unternehmen eine integrierte Lösung für das Immobilien- und Facility Management anzubieten.

Die Zusammenarbeit verbindet Planons Lösung für Immobilienmanagement und intelligentes Gebäudemanagement mit den ERP-Funktionen von SAP; dies ermöglicht eine umfassendere Integration von Prozessen und Technologien. Für Kunden soll dadurch ein Mehrwert im gesamten Unternehmen, einschließlich verbesserter Compliance und IoT-gestützter Geschäftseinblicke und Automatisierung entstehen. Darüber hinaus profitieren sie von einer straffen Lösungsintegration, die einen besseren Betrieb in Abteilungen bietet, die an der Verwaltung, Wartung und Unterstützung von Immobilieneinrichtungen wie Finanzen, Einkauf, Rechnungswesen, HR und geschäftsspezifische Funktionen wie Immobilien- und Facility Management beteiligt sind. Die SAP Business Technology Platform wird als zentrale Integrationsplattform für die neuen kombinierten Lösungen dienen.



„Gemeinsam mit Planon und dem Anteilseigner Schneider Electric arbeiten wir an der gemeinsamen Vision, Gebäude, Menschen und Prozesse auf nachhaltige Weise miteinander zu verbinden. Damit bieten wir unseren Kunden einen erheblichen Mehrwert. Diese Partnerschaft ist eine großartige Ergänzung unseres Portfolios und wird durch unsere umfassenden Cloud-ERP-Lösungen mit mehreren Kontaktpunkten in ERP, Finanzwesen, Beschaffung, Vertrieb und Personalwesen ergänzt", so Jan Gilg, President und Chief Product Officer, Cloud ERP, SAP SE.