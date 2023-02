Planon beruft Stephan Mau zum Executive Vice President

Stephan Mau

Planon hat heute die Berufung von Stephan Mau in das Planon Group Board als Executive Vice President für den Geschäftsbereich Immobilienmanagement von Planon bekannt gegeben. In dieser neuen Position verantwortet Stephan Mau das umfassende Immobilienmanagement-Softwaregeschäft von Planon, das die Real Estate- und Property Management-Software von Planon sowie die Lösungen der übernommenen Unternehmen Reasult und Coor umfasst.

.

Die weitere Integration der gemeinsamen Wertangebote bietet Immobilieneigentümern und Investoren einen One-Stop-Shop, der es ihnen ermöglicht, ihre Immobilienportfolios entweder mit einer integrierten Plattform oder mit Einzellösungen aufzuwerten.



„Mehr denn je ist die finanzielle und soziale Wertschöpfung eine drängende Herausforderung für Immobilieneigentümer und Investoren. Mit unseren jüngsten beträchtlichen Investitionen in die Weiterentwicklung und Integration unserer gesamten Palette von Immobilienmanagement-Softwarelösungen wollen wir sie bei der Optimierung ihrer Immobilienportfolios im weitesten Sinne unterstützen – in jeder Phase der Gebäudelebensdauer und auf jeder Reife- und Komplexitätsstufe", so Pierre Guelen, CEO und Gründer von Planon.



Stephan Mau kam 2014 zu Planon und leitet seitdem den Geschäftsbereich EMEA Central Europe, der das gesamte IWMS-Geschäft von Planon in Deutschland, Österreich und der Schweiz umfasst. Stephan wird weiterhin für diesen Geschäftsbereich verantwortlich sein. Vor seinem Wechsel zu Planon war er viele Jahre in verschiedenen Managementpositionen tätig, unter anderem als CEO eines Anbieters branchenspezifischer ERP-Softwarelösungen und als CIO eines führenden Dienstleistungsunternehmens im Bereich Customer Care. Stephan verfügt außerdem über umfangreiche Erfahrungen in der Managementberatung und im Management großer nationaler und internationaler IT-Projekte.