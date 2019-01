Planmäßiger Baustart für Instone-Projekt Marie in Frankfurt

Instone Real Estate hat Ende letzten Jahres in Frankfurt am Main planmäßig mit den Bauarbeiten zu dem Wohnprojekt „Marie“ begonnen. Instone errichtet auf dem Areal des ehemaligen St. Marienkrankenhauses insgesamt 236 Wohnungen, wovon 181 Eigentumswohnungen von Instone im Eigenvertrieb vermarktet werden.

