Plancraft zieht mit HQ auf 3.300 m² ins Hamburger Prisma

Die Plancraft hat für ihr neues Headquarter in Hamburg rund 3.300 m² Bürofläche im Prisma (ehemals Bavaria Office) angemietet. Eigentümer der Immobilie am Zirkusweg 4-6 in St. Pauli ist die Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung, vertreten durch die Bayerische Versorgungskammer.

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„Der Umzug in unser Prisma markiert für Plancraft einen bedeutenden Schritt in der Unternehmensentwicklung. Umso mehr wissen wir es zu schätzen, dass wir mit unseren Flächen im Auswahlprozess überzeugten und Vertrauen schaffen konnten“, so Alexander Kreith, Asset Manager der Bayerischen Versorgungskammer.



Das Softwareunternehmen wurde bei der Anmietung erneut von Workin Up begleitet. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen besteht bereits länger: Schon 2022 begleitete das Maklerhaus das stark wachsende Unternehmen in sein erstes eigenes Büro mit rund 250 m² in der Flora-Neumann-Straße 6. Aufgrund des dynamischen Wachstums erweiterte Plancraft die Flächen innerhalb des Gebäudes um eine zusätzliche Etage.



Mit weiter steigender Mitarbeiterzahl wurden auch diese Flächen schnell zu knapp. Um den akuten Platzbedarf kurzfristig zu lösen, vermittelte Workin up 2025 zusätzlich eine Untermietfläche mit ca. 950 m² im „Admi Ahoi“ in der Admiralitätsstraße. Gleichzeitig begann die exklusive Standortsuche nach einem langfristigen Headquarter mit rund 3.000 m² Bürofläche in Hamburg.



Mit dem nun abgeschlossenen Mietvertrag im Prisma (Zirkusweg 4-6) wurde diese Suche erfolgreich abgeschlossen: Plancraft bezieht zwei Etagen mit insgesamt ca. 3.300 m² und schafft dort eine moderne Arbeitswelt, die konsequent auf New-Work-Prinzipien ausgerichtet ist. Geplant sind großzügige Open-Space-Bereiche, Rückzugszonen sowie eine große Social-Area mit großzügigen Terrassen, die den Austausch und die Unternehmenskultur fördern.



„Mit dem neuen Headquarter schaffen wir die Grundlage für unsere nächste Wachstumsphase. Unser Ziel ist es, das digitale Rückgrat des europäischen Handwerks zu werden – mit unserer KI basierten Plattform, die administrative Arbeit reduziert, Prozesse vereinfacht und Handwerksbetriebe im Alltag spürbar entlastet. Hamburg ist dafür ein zentraler Innovations- und Talentstandort, von dem aus wir unseren europäischen Ausbau konsequent weiter vorantreiben“, sagt Julian Wiedenhaus, CEO & Co-Founder, Plancraft.



Plancraft wurde bei der Standortselektion exklusiv durch Workin‘up beraten. Die Bayerische Versorgungskammer wurde durch Grossmann & Berger als Lead-Makler begleitet.