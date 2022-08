Die Robert C. Spies Industrial Real Estate GmbH & Co. KG hat eine Light-Industrial-Immobilie an die Plan B Automatisierung GmbH vermittelt. Das Maschinenbau-Unternehmen hat eine Halle in der Hanna-Kunath-Straße 27-31 in Bremen mit knapp 2.900 m² Gesamtnutzfläche langfristig angemietet – davon entfallen ca. 1.630 m² auf die reinen Hallenflächen und

[…]