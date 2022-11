Place to be Locations zieht in Westend Tower

Der Locationdienstleister Place to be Locations hat einen Mietvertrag im Grüneburgweg 58-62 in Frankfurt unterzeichnet. In der zwölften Etage des in 2022 umfassend revitalisierten ‚Westend Towers‘ (vormals Coreal Tower) wird das Unternehmen ab dem Frühjahr 2023 rund 211 m² Mietfläche sowie eine knapp 94 m² große Dachterrasse mit Skylineblick nutzen. Eigentümer des Objekts ist Gloram Real Estate. Der Mietvertrag wurde langfristig abgeschlossen. Beraten wurde Place to be Locations von Blackolive.

Der 1973 errichtete und in 2022 umfassend revitalisierte ‚Westend Tower‘ (vormals Coreal Tower) mit 14 Etagen bietet einen besonderen Ausblick auf die Frankfurter Skyline und das Taunus-Gebirge. Charakteristisch ist der Boutique-Charakter des Gebäudes mit exklusiven Büroflächen ab 130 m², einem Concierge Service, Co-Working und Konferenzflächen für alle Mieter sowie einem begrünten Dachgarten. Die Zugangskontrolle und Raumbuchungen werden digital über eine hauseigene Smartphone-Applikation gesteuert. Das Gebäude ist wenige hundert Meter von der Innenstadt entfernt. Die Liegenschaft bietet 80 Stellplätze für PKWs und Fahrräder sowie bis zu 30 E-Ladestationen in einer zweigeschossigen Tiefgarage.