PKF Hotelexperts gründet Tourismus-Tochter

PKF Hotelexperts gibt Gründung des auf Tourismusberatung spezialisierten Schwesterunternehmens PKF Tourismexperts bekannt: Geschäftsführer wird Christopher Hinteregger.

.

PKF Tourismexperts zielt auf öffentliche Stellen, DMOs und Projektbetreiber ab. In Anbetracht steigender Nachfrage an Dienstleistungen in diesem speziellen Bereich und der Komplexität der touristischen Destinationsentwicklung, stelle die Gründung eine sinnvolle Ergänzung zur bereits etablierten Marke PKF Hotelexperts dar, so das Unternehmen. Das neue Unternehmen wird eine Vielzahl an Dienstleistungen für Tourismusdestinationen anbieten: von umfassenden touristischen Masterplänen und Tourismusentwicklungsstrategien bis zu Digitalisierungs- und Marketingstrategien sowie Seminare, Schulungen und Präsentationen.



Christopher Hinteregger ist Experte im Bereich der touristischen Destinationsentwicklung mit mehr als 15 Jahren Branchenerfahrung. Hinteregger hat mehr als 50 Tourismusentwicklungsprojekte in 20 Ländern umgesetzt, darunter touristische Masterpläne für die Republik Mazedonien, die Republik Tatarstan in Russland, die Region Split-Dalmatien in Kroatien und die Bergdestination Jahorina in Bosnien und Herzegowina. Darüber hinaus lehrt Hinteregger Destinationsentwicklung am IMC Fachhochschule Krems, ist wissenschaftlicher Direktor des UN World Tourism Organization Congress on Snow and Mountain Tourismus in Andorra und ein begehrter Vortragender bei internationalen Tourismuskonferenzen.