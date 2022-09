PKF Hospitality verstärkt sich in der Schweiz

Simon C. Winker MRICS ist neuer Head of Project Development bei der PKF Hospitality Group. In der neu geschaffenen Position ist seine Aufgabe vor allem die fachkundige Begleitung von Mandanten während des gesamten Zyklus einer Hotel-Projektentwicklung. Dazu gehören insbesondere die Erstellung von Raum- und Funktionsprogrammen, Architekten-Briefings, planerische Optimierungen, Investitionskosten-Schätzungen, Interior Design-Ausschreibungen und laufendes Projekt-Monitoring.

.

Der Architekt, Raum- und Stadtplaner war zuvor für die Implenia Schweiz AG, die Zurich Insurance Company und zuletzt für die Eiffage Suisse AG tätig. Zudem hat Winker an der Universität in Liechtenstein im Masterstudiengang Responsible Property Development und an der SVIT Swiss Real Estate School in Bau- & Projektmanagement gelehrt sowie in München an der EU Business School Munich in Architecture & Hotel Design Management doziert.