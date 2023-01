PKF Hospitality baut Gesellschafterkreis aus

Die PKF Hospitality Holding GmbH hat seit Jahresbeginn mit Tomislav Čeh und Stefan Catic zwei neue Gesellschafter. Die beiden Teammitglieder haben Anteile von Global CEO Michael Widmann übernommen.

.

Tomislav Čeh ist seit September 2018 für den Hotelberater als Head of Adriatic Sea mit Sitz in Zagreb tätig. Zur Adriaregion gehören für das Unternehmen Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Albanien, das Kosovo und Nordmazedonien. Zudem ist Čeh für die Schwarzmeerregion und Griechenland zuständig. Stefan Catic ist seit Juni 2018 bei der PKF Hospitality Group aktiv, seit September 2019 als Head of Operator Search und damit verantwortlich für die weltweite Betreibersuche.



Beide ergänzen damit das bisherige Gesellschafterteam um Widmann und Christian Walter, Global CEO.



Weitere Partner sind in alphabetischer Reihenfolge:

• Nils Heckscher, PKF hospitality group, Kapstadt

• Adam Maclennan, PKF hospitality group, London

• Ulrike Schüler, PKF hospitality group, München

• Jeffrey Scott, PKF hospitality group, Wien und Düsseldorf

• Ulf Templin, PKF hospitality group, München

• Robin Wattinger, PKF hospitality group, Hongkong