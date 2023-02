PKF ernennt Nachfolger für Christopher Hinteregger

Florian Van der Bellen

Seit dem 1. Februar 2023 leitet Florian Van der Bellen in der Funktion des Head of Destination Development den Bereich PKF Tourismexperts bei der PKF Hospitality Group. Er folgt auf Christopher Hinteregger, der zukünftig als Tourismusberater in Saudi-Arabien, wo die Gruppe ebenfalls aktiv ist, tätig sein wird.

Florian Van der Bellen hat am Tourismuskolleg in Innsbruck und an der WU Wien studiert und ist seit 2014 mit seinem eigenen Unternehmen im Bereich Tourismusberatung u.a. in Österreich, Rumänien und Georgien tätig. Davor war er als Direktor beim Tourismusverband Tiroler Oberland und als Key Account Manager bei TiMedia Tourismus Marketing Innsbruck aktiv. Zudem konnte er als Hotel Manager seine berufliche Expertise bei diversen 4- und 5-Sterne-Hotels in Österreich, Deutschland und Australien ausbauen.



„Wir freuen uns sehr, mit Florian Van der Bellen einen ausgewiesenen Experten im Bereich Tourismus an Bord zu haben. Die Destinationsentwicklung auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene sowie für eine Vielzahl an touristischen Destinationstypen wird immer wichtiger. Mit PKF Tourismexperts bieten wir eine Vielzahl an Dienstleistungen für Tourismusdestinationen an: von umfassenden touristischen Masterplänen und Tourismusentwicklungsstrategie bis hin zu Digitalisierungs- und Marketingstrategien“, kommentiert Michael Widmann, Global CEO der PKF Hospitality Group.



Neben touristischen Entwicklungsprojekten und Masterplänen hat die PKF Hospitality Group über 1.000 Consultingprojekte in mehr als 70 Ländern im Bereich Hotellerie federführend betreut. Zudem ist sie Mitglied im UNWTO (UN World Tourism Organization). Die Weltorganisation für Tourismus ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Madrid.



„Ich freue mich sehr für die PKF Hospitality Group tätig zu sein. In der Kombination von PKFs globaler Präsenz und meiner Erfahrung sowohl in der Hotellerie als auch in der Destinationsentwicklung sehe ich großes Potenzial für Synergien. Mein Ziel ist es, PKF in der Tourismusberatung international weiter auszubauen. Ich freue mich auf viele spannende Projekte mit unseren Partnern“, ergänzt Van der Bellen.