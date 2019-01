Pioneer Park Hanau: Die ersten Kaufverträge sind beurkundet

Zurück zu den Wurzeln oder Startschuss für das geplante Familienleben – für die künftigen Bewohner im Triangle Housing öffnen sich neue, ganz unterschiedliche Kapitel. Die ersten Verträge für das außergewöhnliche Wohnungsprojekt im Pioneer Park Hanau sind nun unter notarieller Aufsicht beurkundet worden. „Damit können wir auch ganz offiziell die ersten Bewohner des neuen Quartiers begrüßen“, freuen sich Dr. Marc Weinstock und Martin Bieberle, Geschäftsführer der LEG Hessen-Hanau GmbH.

