Pioneer Park: Getec steigt bei Stadtwerke Hanau ein

Die Stadtwerke Hanau und Getec wollen ihre Zusammenarbeit zur Infrastrukturentwicklung des Quartiers Pioneer Park in Hanau ausbauen und auf ein langfristiges Fundament stellen. Getec hat dazu 50,1 Prozent der Gesellschaftsanteile an der PionierWerk Hanau GmbH erworben. Ein entsprechender Vertrag wurde jüngst unterzeichnet. Die neue Gesellschaft errichtet die Infrastruktur im neuen Stadtquartier Pioneer Park in Hanau. Das beinhaltet ein umfassendes und innovatives Dienstleistungspaket rund um die Themen Strom, Wärme, Telekommunikation, Smart Home und Elektromobilität.

