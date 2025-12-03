Pinsent Masons mietet im Benrather Karree Düsseldorf

Die Anwaltskanzlei Pinsent Masons hat ein neues Büro im Central Business District (CBD) von Düsseldorf angemietet. Die Anwaltskanzlei wird ihr Düsseldorfer Büro zum 1. August 2026 vom Wilhelm-Marx-Haus in der Heinrich-Heine-Allee 53 auf rund 1.050 m² ins Benrather Karree in der Benrather Straße 18-20 verlegen. Vermieter beider Flächen ist die Deka Immobilien. Bei der Vermietung wurde der Eigentümer durch BNP Paribas Real Estate, der Mieter von CBRE vertreten.

„Bei der Suche nach einer geeigneten Fläche haben wir sämtliche Optionen im Central Business District von Düsseldorf in Betracht gezogen“, sagt Marcel Schülling, Director Office Leasing Germany bei CBRE „Das Benrather Karree überzeugte letztlich durch seine zentrale Lage, seine repräsentative Architektur und seine hochwertigen Flächen, die ganz nach den Wünschen des neuen Mieters umgestaltet werden. Die Vermietung an Pinsent Masons zeigt einmal mehr die Nachfrage nach hochwertigen Büroflächen in Toplagen.“