Pinktum zieht in den historischen Geesthof

Mit einem Rebranding macht Pink University den Weg für sein beschleunigtes Wachstum in dem weltweit boomenden E-Learning-Markt frei. Der neue Markenname lautet ab sofort Pinktum.

Für die Expansion mietet das Unternehmen in Ergänzung zum Standort München 1.900 m² zusätzliche Studiofläche im historischen Geesthof am Besenbinderhof 41 in Hamburg an, der zum Bestand der Alstria Office REIT-AG gehört. Der Mietvertrag war bereits zu Beginn des Monats bekannt geworden [wir berichteten], allerdings ohne nähere Informationen zum Mieter.



Pinktum plant, in den kommenden fünf Jahren für die internationalen Märkte E-Trainings in zahlreichen Sprachen kulturgerecht zu erstellen. Dafür werden Studiokapazitäten, technologische und personelle Ressourcen erheblich ausgebaut. Bereits im vergangenen Jahr verdreifachte sich die Anzahl der Mitarbeitenden. „Mit der Anmietung des Geesthofs ab Juli dieses Jahres haben wir in der Medienstadt Hamburg eine neue Heimat mit idealen Rahmenbedingungen gefunden. Die neuen Räumlichkeiten ermöglichen uns volle Flexibilität, um Lerninhalte für neue Zielmärkte zu adaptieren und unsere ambitionierten Produktionspläne umzusetzen.“, sagt Dr. Wolf-Bertram von Bismarck, Managing Director und verantwortlich für die Produktion.