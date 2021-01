Pinetrees kauft Mixed-Use Immobilie in der Düsseldorfer Innenstadt

Die Pinetrees Investment Group GmbH hat eine Mixed-Use Immobilie in der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt erworben. Das Gebäude soll repositioniert werden und langfristig im Bestand bleiben.

Die Pinetrees Investment Group GmbH hat die Mixed-Use Immobilie in der Graf-Adolf-Straße 70 in Düsseldorf erworben. Verkäufer der Immobilie war die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, die exklusiv von Colliers International beraten wurde.



„Wir sind der festen Überzeugung, dass die Graf-Adolf-Straße in den nächsten Jahren einen enormen Sprung machen wird und möchten mit dem Objekt den ersten Schritt gehen“, so Maximilian Overdiek, geschäftsführender Gesellschafter der Pinetrees Investment Group GmbH. Der Düsseldorfer Investor plant eine Repositionierung und möchte das Objekt langfristig im Bestand halten.



Das Objekt befindet sich im Teilmarkt Innenstadt, zentral gelegen zwischen dem Düsseldorfer Hauptbahnhof und dem CBD. Christian Sauer, Head of Capital Markets NRW bei Colliers International: „Die unmittelbare Lage mit fußläufiger Entfernung zur Königsallee gepaart mit der sehr guten Visibilität und einer unverwechselbaren Architektur machen das Gebäude einmalig.“ Die Gesamtmietfläche von circa 2.400 m² verteilt sich auf insgesamt sieben Obergeschosse. Das Erdgeschoss wird als Einzelhandelsfläche genutzt, die Obergeschosse 1 bis 5 als Bürofläche und das 6. Obergeschoss als Wohnfläche