PineBridge JV erwirbt 1.000 Wohneinheiten in Berlin

Ein vom britischen Fondsverwalter PineBridge Benson Elliot geführtes Joint Venture erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an einem 77.000 m² umfassenden Berliner Wohnportfolio. Joint-Venture-Partner bei dieser Transaktion sind die Münchner Surplus Equity Partners (“SEP”) und Fundament Advisory.

.

Das Portfolio besteht aus mehr als 1.000 historischen und neoklassizistischen Wohneinheiten in gefragten Lagen der Hauptstadt. Nach Angaben der JV-Partner sei der Ankauf eine „seltene Gelegenheit, um in ausgewählte hochwertige Immobilien zu investieren“ gewesen. Die Anleger können somit in eine historisch stabile Anlageklasse investieren. „Talentierte junge Fachkräfte ziehen weiterhin nach Berlin, gleichzeitig ist wenig Wohnraum verfügbar und die Eigentumsquoten steigen.“, so James Jakeman, Senior Partner bei Pinebridge Benson Elliot.



Das Konsortium wurde bei der Transaktion von Greenberg Traurig, Schick Immobilien, Engel & Völkers, Cushman & Wakefield und EY beraten.