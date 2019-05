Pinchos feiert Deutschland-Auftakt in Berlin

Das schwedische Gastronomieunternehmen Pinchos eröffnet morgen mit einem Soft-Opening in der Meinekestraße 22 in Berlin-Charlottenburg ein unkonventionelles Restaurant: das Pincho Nation. Offizielle Eröffnung ist am 24. Mai 2019. Die 500 m² große Fläche in der Seitenstraße des Kurfürstendamms wurde von Comfort Berlin-Leipzig GmbH vermittelt.

Pinchos betreibt in Skandinavien bereits über 60 Filialen und wagt jetzt mit dem Standort Berlin den Sprung nach Deutschland. Nachdem der neue Standort angelaufen ist, wird eine Expansion in Berlin und im weiteren Verlauf deutschlandweit geplant.