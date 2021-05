PIMA Health & Safety mietet neues Büro in Hammerbrook

Die PIMA Health & Safety GmbH, ein Dienstleister im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, bezieht zum 1. August 2021 ein neues Gesundheitszentrum im Hamburger Stadtteil Hammerbrook. Die Fläche in dem modernen Bürogebäude „Haus am Mittelkanal“ in der Wendenstraße 21 umfasst rund 330 m². Vermieter der Immobilie ist die Union Investment, die die 15.700 m² große Büroimmobilie in 2005 für den Fonds UniInstitutional European Real Estate erworben hat. Savills war während des Vermittlungsprozesses sowohl auf Mieter- als auch Vermieterseite beratend tätig.

