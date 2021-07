Pilger Wohnbau realisiert Neubauprojekt in Sankt Augustin

Die KSK-Immobilien hat zwei Doppelhaushälften sowie drei Reihenhäuser des Bauträgers Pilger Wohnbau GmbH erfolgreich vermittelt. Das Projekt liegt in Sankt Augustin-Birlinghoven. Die Fertigstellung ist für 2022/2023 geplant.

In Sankt Augustin-Birlinghoven entstehen zwei Doppelhaushälften und drei Reihenhäuser, die über fünf Zimmer, Wohnflächen von ca. 149 m² und Grundstücksflächen von ca. 144 bis ca. 237 m² verfügen. Bauträger ist die Pilger Wohnbau GmbH. „Vor allem die naturnahe Lage und die gute Anbindung nach Bonn haben Familien von diesem Neubauvorhaben überzeugt“, so Ralf Scheidt, Prokurist und Vertriebsleiter Neubauimmobilien bei der KSK-Immobilien GmbH.



„Dieses familienfreundliche Neubauprojekt liegt in zweiter Baureihe und überzeugt durch seine ruhige Lage. Alle Häuser haben eine eigene Terrasse, die an den Garten angrenzt. Hier ist viel Platz zum Spielen und Entspannen“, ergänzt Marion Oepen-Zantidis, die als Immobilienberaterin bei der KSK-Immobilien den Vertrieb betreut.



Die Doppelhaushälften und Reihenhäuser verfügen über jeweils zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss sowie über einen ausgebauten Keller und einen Pkw-Außenstellplatz. Die Heizanlage besteht aus einer Luftwasserwärmepumpe und wird als Fußbodenheizung umgesetzt.



Die Fertigstellung des Neubauprojekts ist für 2022/2023 geplant.