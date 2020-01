Die Projektisten veräußern Düsseldorfer Apartment-Projekt an die Barton Group

Die Projektisten trennen sich von im Rahmen eines Forward Deals von einem Bürogebäude in Düsseldorf -Rath. Das Projektentwicklungsunternehmen hatte das 1992 erbaute Objekt im März 2018 mit der Absicht erworben, es zu einem Wohngebäude umzubauen [wir berichteten]. Nun wurde die Immobilie an die Barton Group veräußert, die das Objekt nach Fertigstellung in den offenen Spezial-AIF „Pier Wohnen Deutschland (PWD)“ einbringen und zukünftig auch die Vermietung der Apartments erbringen wird. Auf den 3.379 m² Wohnfläche sollen voraussichtlich 133 vollmöblierte Micro-Apartments entstehen. Den Mietern werden zusätzlich TG-Stellplätzen und Außenstellplätzen zur Verfügung stehen. Der Abschluss der Kernsanierung ist im 4. Quartal 2020 geplant.

