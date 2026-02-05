Piepenbrock übernimmt Reinigungsleistungen für Stadt Bad Homburg

Die Stadt Bad Homburg vor der Höhe hat erneut Reinigungsleistungen an die Piepenbrock Unternehmensgruppe vergeben. Seit Juli 2025 betreut das Unternehmen mit rund 35 Mitarbeitenden Verwaltungsgebäude, Kindergärten und weitere öffentliche Einrichtungen. Der Auftrag stärkt die langjährige Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Dienstleister und setzt auf persönliche Betreuung sowie feste Ansprechpartner vor Ort.

.

Die Stadt Bad Homburg vor der Höhe setzt bei der Sauberkeit des Rathauses, Standesamtes und Jugendbüros, mehrerer Kindergärten sowie der Stadtbibliothek, Feuerwehr, Veranstaltungsräume und öffentlichen Toiletten auf das Team von Piepenbrock. Die Mitarbeitenden übernehmen dort die Unterhalts- und Glasreinigung sowie Grund- und Sonderreinigungen. „Wir freuen uns, weiterhin einen Beitrag zur Sauberkeit und zum Wohlfühlen in Bad Homburgs Gebäuden leisten zu können“, sagt Torsten Bosch, Niederlassungsleiter von Piepenbrock in Wiesbaden.



Die Einsatzzeiten und den Reinigungsturnus hat die Stadt Bad Homburg für die einzelnen Gebäude individuell festgelegt. „Mitarbeiter setzen wir in mehreren Objekten ein, damit sich ihre tägliche Arbeitszeit erhöht und der Einsatz für die Reinigungskräfte lohnt“, erklärt Tanja Schultheis-Leinweber, Bereichsleiterin von Piepenbrock in Wiesbaden. Neben den geplanten Aufgaben übernehmen die Mitarbeitenden verschiedene Sonderleistungen, darunter Reinigungen und Neubeschichtungen von Fußböden.

