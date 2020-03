Piepenbrock-Tochter erhält Auftrag am Flughafen Düsseldorf

Der Deutsche Schutz- und Wachdienst (DSW) übernimmt ab dem 1. Juni 2020 Luftsicherheitskontrollen am Flughafen Düsseldorf. Das Tochterunternehmen der Piepenbrock Unternehmensgruppe ist dann für die Passagier-, Handgepäck- und Reisegepäckkontrollen nach §5 Luftsicherheitsgesetz verantwortlich.

Auch am Flughafen Bremen ist der DSW für die Luftsicherheitskontrollen verantwortlich. Beispielsweise in Hamburg oder Berlin sammelte der DSW in der Vergangenheit auch bereits an größeren Flughäfen vielfältige Erfahrungen, sodass sich die Verantwortlichen gut aufgestellt sehen. „Die Ausschreibungsunterlagen waren sehr detailliert und bildeten für uns eine solide Grundlage für die Erstellung eines dezidierten Konzepts zur Auftragsumsetzung“, so Nicole Oppermann. „Kombiniert mit unserer langjährigen Erfahrung in der Luftsicherheit werden wir in Düsseldorf unsere Leistungen zuverlässig, auf höchstem Niveau und zur Zufriedenheit aller Beteiligten ausführen.“