Piepenbrock eröffnet Niederlassung „Technische Reinigung“ in Heilbronn

Mit einem neuen Standort in Baden-Württemberg stärkt Piepenbrock sein Geschäft mit der professionellen Reinigung von Industrieanlagen. In Heilbronn bündelt der Dienstleister künftig seine Kompetenzen im Bereich Technische Reinigung und baut damit seine bundesweiten Dienstleistungen in diesem Segment aus. Die Leitung des Bereichs übernimmt Yavuz Selim Yazgan, der seit mehr als einem Jahrzehnt im Unternehmen tätig ist.

„Mit der Niederlassung in Heilbronn schaffen wir Potenziale, um unseren Wachstumskurs in der Industriereinigung zu forcieren. Der neue Standort bildet das Herzstück unserer bundesweiten Leistungen, die wir nun noch gezielter in die Regionen und damit an unsere Kunden bringen werden“, sagt Olaf Piepenbrock, geschäftsführender Gesellschafter der Piepenbrock Unternehmensgruppe.



„Ob Niederdruck- oder Trockeneisreinigung: Unsere ausgebildeten Anwendungstechniker beherrschen alle relevanten Reinigungsverfahren. Auch für sensible Bereiche wie die Lebensmittelindustrie oder Lackieranlagen bieten wir die passende Reinigungsmethode“, sagt Yavuz Selim Yazgan, Geschäftsführer des Bereichs Technische Reinigung bei Piepenbrock.



Mit Yavuz Selim Yazgan übernimmt ein langjähriger Experte aus den eigenen Reihen die Geschäftsführung des Bereichs Technische Reinigung. Neben fachlichem Know-how in der Industriereinigung bringt Yazgan elf Jahre Erfahrung bei Piepenbrock mit. 2015 startete er seine berufliche Laufbahn beim Gebäudedienstleister als Projektleiter für Industriereinigung. Nach erfolgreich umgesetzten Großprojekten wechselte er 2018 als Niederlassungsleiter an den neu gegründeten Standort in Sindelfingen. Dort betreute er unter anderem einen Großkunden aus der Automobilindustrie.



„Ich bin zuversichtlich, dass wir als starkes Team in der Technischen Reinigung erfolgreich durchstarten und die Industriereinigung in den Regionen stärken“, sagt Yavuz Selim Yazgan, Geschäftsführer des Bereichs Technische Reinigung bei Piepenbrock.