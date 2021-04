Piepenbrock erhält Großauftrag von Thyssenkrupp

Piepenbrock ist künftig für Thyssenkrupp Quartier verantwortlich. Der Gebäudedienstleister unterzeichnete mit der Thyssenkrupp AG einen neuen Auftrag der umfangreiche Aufgaben im Technischen Gebäude- und Objektmanagement für die Essener Zentrale des Konzerns umfasst. Der Vertrag startet am 1. Oktober 2021.

