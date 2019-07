Piepenbrock bringt über 1.000 Rossmann-Filialen auf Hochglanz

Die Dirk Rossmann GmbH hat einen Großauftrag für über 1.000 Stores in sieben Bundesländern an Piepenbrock vergeben. Das Leistungspaket beinhaltet die Unterhalts-, Fenster- und Rahmenreinigung sowie Büro- und Bau- sowie Sonderreinigungen. Start des Vertrags war für einen Teil des Portfolios der 1. Juli, für den zweiten Teil geht es am 1. Dezember 2019 los.

Die Koordination des Großauftrags war umfangreich: Die 1.085 Rossmann-Filialen, die Piepenbrock betreut, verteilen sich auf die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, das Saarland, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Drei- bis viermal wöchentlich sind die Piepenbrock-Mitarbeiter in den Filialen für die Unterhaltsreinigung im Einsatz. Bei hoher Kundenfrequenz wird auch häufiger gereinigt. Der Gebäudedienstleister überzeugte seinen Auftraggeber mit einem individuellen Konzept, das sowohl die Filialstruktur von Rossmann als auch deren Verteilung über mehrere Bundesländer berücksichtigte. Jede Verkaufsstelle wurde dazu mit einer individuell für Rossmann ausgearbeiteten Checkliste begangen und die Informationen anschließend zentral ausgewertet.



„Die Großkundenbetreuung im Facility Management hat einen hohen Stellenwert bei Piepenbrock und ist in ihrem Umfang branchenweit nahezu einzigartig“, verdeutlicht Malte Garschagen, Geschäftsführer Piepenbrock Facility Management GmbH + Co. KG, die Vorteile. Besonders die zentrale Planung, Steuerung und Umsetzung aller Dienstleistungen durch ein Unternehmen mache dabei den Mehrwert für den Kunden aus. „Bereits in der Ausschreibungsphase hat uns die professionelle Herangehensweise von Piepenbrock beeindruckt“, bestätigt Andreas Kühn, Abteilungsleiter Instandhaltung bei Rossmann. Überzeugt habe dann das optimal auf den Bedarf von Rossmann abgestimmte Gesamtkonzept.