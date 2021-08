PicturePeople mietet 200 m² Ladenfläche in Oldenburg

PicturePeople hat eine rund 200 m² Ladenfläche in der Haarenstraße 16 in Oldenburg angemietet. Das 2008 gegründete und inhabergeführte Unternehmen eröffnet sein erstes Fotostudio in Oldenburg im September diesen Jahres. Vermieter der Ladenfläche ist ein privater Eigentümer. Die Robert C. Spies Unternehmensgruppe war bei der Vermietung beratend und vermittelnd tätig.

Die Fläche in der Haarenstraße 16 hat zuvor Robert C. Spies Immobilien GmbH & Co. KG Oldenburg für zwei Jahre angemietet. Das Immobilienberatungshaus hat sich mittlerweile vergrößert und ist im Juli innerhalb der Fußgängerzone in eine denkmalgeschützte Stadtvilla in die Kleine Kirchenstraße 7 umgezogen.



Gegenwärtig ist PicturePeople an über 70 Standorten in Deutschland, Österreich und den Niederlanden präsent. Der neue Standort in Oldenburg befindet sich in Toplage. Die Haarenstraße zeichnet sich durch gewachsene Handelsstrukturen mit zahlreichen Einzelhandelsgeschäften aus. Hinzu kommen zwei nahegelegene Parkhäuser, welche von der Autobahn in rund sechs Minuten zu erreichen sind. Auch die nächste Haltestelle ist nur wenige Gehminuten entfernt.