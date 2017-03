In bester Citylage mietete PicturePeople über die Retail-Berater von BNP Paribas Real Estate etwa 125 m² Retailfläche in der Hainstraße 1-3 in Leipzig. Die Fotostudio-Kette wird das Erd- sowie das Untergeschoss des Büro- und Geschäftshauses beziehen und das neue Studio im Mai dieses Jahres eröffnen. Eigentümerin des Objekts ist die Litos Immobilien AG, der Vormieter der Fläche war Vodafone.

