PicturePeople mietet Ladenfläche im Bremer Viertel

Das Fotostudio PicturePeople hat eine Ladenfläche im Ostertorsteinweg 86 im Bremer Viertel angemietet. Die in einem Wohn- und Geschäftshaus gelegene Fläche verfügt über eine ca. 45 m² helle, großzügige Ladenfläche und ca. 31 m² Lagerfläche. Die Anmietung der Ladenfläche ist der zweite Standort für PicturePeople in Bremen. Das 2008 gegründete und inhabergeführte Unternehmen hat bereits einen Standort im Einkaufszentrum „Dodenhof“ in Posthausen bei Bremen. Derzeit ist PicturePeople an über 50 Standorten in Deutschland, Österreich und den Niederlanden präsent. Eigentümer und Vermieter der Ladenfläche ist eine Bremer Privatperson. Das bekannte Bremer Viertel zeichnet sich durch gewachsene Handelsstrukturen mit zahlreichen Einzelhandelsgeschäften aus. Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG war bei der Vermietung beratend und vermittelnd tätig.

