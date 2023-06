Pictet wirbt USD 362 Mio. für zweiten Flaggschiff-Fonds ein

Pictet Alternative Advisors (PAA) hat die endgültige Schließung ihres zweiten Flaggschiff-Fonds für Co-Investments in Immobilien bekannt gegeben. Mit USD 362 Mio. wurde das Zielvolumen von USD 300 Mio. deutlich übertroffen.

.

Wie schon das Vorgängerprodukt bietet auch der Monte Rosa Properties II die Möglichkeit, sektorübergreifend in die internationalen Märkte für Privatimmobilien zu investieren und dabei von dem breiten Netzwerk an Best-in-Class-Managern zu profitieren, welches das Team etabliert hat. Der Fonds verfolgt einen themenbasierten High-Conviction-Ansatz, um ein Portfolio aus 15 bis 20 Co-Investments aufzubauen, das um Sekundärtransaktionen ergänzt werden kann. Kapitalzuwachs und die mit den Investments verbundene Wertsteigerung (Value-Add / Opportunistic) bilden die Hauptrenditequelle. In geringerem Umfang trägt auch die Komponente wiederkehrender Mittelzuflüsse (z. B. aus Mieten) zur Ertragsgenerierung bei.



Bei der Schließung des im September 2021 aufgelegten Fonds wurden USD 362 Millionen erzielt, was das große Interesse auf Anlegerseite widerspiegelt. Verwaltet wird der Fonds von dem Investmentteam für Multi-Manager-Immobilienanlagen unter der Leitung von Laurent Gabert, der über mehr als 23 Jahre Erfahrung im Bereich Real-Estate- und Private-Equity-Anlagen verfügt. Der Fonds hat bereits Kapitalzusagen in Höhe von USD 82 Millionen für sechs unterschiedliche Transaktionen geleistet, an denen auch einige erstklassige internationale Real-Estate-Manager beteiligt sind.