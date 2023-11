Picnic und Krug beziehen Logistikflächen in Hannover

Picnic und Krug ziehen beide als Mieter in das Objekt „Owiedenfeldstraße 2“ in Hannover ein. Das Gebäude wird von Edmond de Rothschild REIM im Auftrag des offenen Immobilienfonds Euro Industrial Real Estate Fund verwaltet. Auf Beratung und Vermittlung von Realogis haben die beiden Unternehmen einen mittel- und einen langfristigen Mietvertrag über zusammengerechnet 2.900 m² Hallen- und Bürofläche unterzeichnet.

.

Um ihre Endkunden bestmöglich nach dem Milchmann-Prinzip zu beliefern, eröffnet der niederländische Edeka-Partner Picnic GmbH nächstes Jahr einen Last Mile Hub. Der Online-Supermarkt nutzt ihn als Ergänzung zum Fulfillment Center in Sehnde. In dem mit diversen Rampen ausgestatteten Lager- und Logistikkomplex stehen dem Online-Supermarkt 1.560 m² Hallen- und ca. 280 m² Bürofläche sowie 45 Pkw-Stellplätze zur Verfügung.



„Das Objekt in der Owiedenfeldstraße 2 verfügt über eine gute Standortqualität und ist unmittelbar an der A7 mit Zugang zur A2 und zur A37 gelegen. Zudem können die lokalen Märkte wie Misburg, Gross-Buchholz und die Innenstadt problemlos erreicht werden“, erklärt Tristan Busch, Consultant der Realogis Immobilien Deutschland GmbH.



„Diese Faktoren haben auch die Krug Internationale Spedition und Handelsgesellschaft mbH überzeugt, die zu Beginn des nächsten Jahres in Hannover eine Niederlassung installieren wird. Damit ist der Lager- und Logistikkomplex vollständig vermietet“, berichtet Fabian von Rohr, Consultant, REALOGIS Immobilien Deutschland GmbH.



Krug ist Spezialist für Pharma- und Medical-Logistik, Lager- und Abfalllogistik sowie Tank- und Siloreinigung und hat sich für eine Einheit mit 1.035 m² Hallen- sowie 30 m² Bürofläche und 4 Pkw-Stellplätze entschieden. Das Unternehmen ist Partner eines flächendeckenden Distributions-Netzwerkes in Deutschland und nutzt zukünftig den Standort für die Belieferung von gewerblichen und Homecare-Empfängern. Dabei werden HealthCare-Produkte, wie Reha-Hilfsprodukte, Arznei- und Medizinprodukte sowie Pharmaprodukte, gelagert und umgeschlagen.