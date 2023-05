Picnic nutzt Altes Stahlwerk in Hannover als Last-Mile-Hub

Die Picnic GmbH wird der erste Mieter im Unternehmerpark Altes Stahlwerk von Aurelis Real Estate. Der Online-Supermarkt wird ab Mitte November rund 2.000 m² in der Badenstedter Straße anmieten, davon werden etwa 1.700 m² als Lagerfläche für das Betreiben des Last-Mile-Hubs genutzt. Die Fläche wird zum Empfangen, Lagern, Verladen, Kühlen und zur Vorbereitung der Warenauslieferung genutzt. Die verbleibenden 300 m² werden als Bürofläche genutzt. Zusätzlich werden 52 Stellplätze mit E-Ladevorrichtungen für die elektrischen Lieferfahrzeuge gebaut. Der Mietvertrag wurde für zehn Jahre mit Verlängerungsoption geschlossen.

Der Unternehmerpark ist so konzipiert, dass für die Mietparteien ein ressourcenschonender Betrieb möglich ist. So bilden Luft-Wärme-Pumpen und Fußbodenheizungen ein fossilfreies Heizsystem. Die Büros werden mit dreifach verglasten Fenstern versehen. Zusätzlich werden die Hallendächer begrünt und mit einer Photovoltaikanlage mit Überschusseinspeisung ausgestattet. Die parkähnlich angelegten Grünanlagen runden die nachhaltige Gestaltung ab.



Der Unternehmerpark „Altes Stahlwerk“ wird auf einem 56.340 m² großen Areal errichtet und gliedert sich in insgesamt drei Bauabschnitte. Im ersten Abschnitt, der derzeit gebaut wird, entsteht eine rund 6.300 m² große Halle. Sie unterteilt sich in sieben Einheiten mit jeweils rund 100 m² Bürofläche im Zwischengeschoss. Die Grundstruktur der modularen Halle ist so konzipiert, dass Anmietungen in unterschiedlichen Flächengrößen angeboten werden können. Mieterwünsche werden beim Ausbau berücksichtigt. Die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2023 vorgesehen. Das Unternehmen Goldbeck fungiert als Generalunternehmer der ersten Bauphase. Der zweite und dritte Abschnitt, für die ebenfalls Baugenehmigungen vorliegen, werden entsprechend der Nachfrage sukzessive errichtet. Aurelis rechnet mit einer Bauzeit von rund einem Jahr pro Abschnitt.



Das Konzept des Unternehmerparks bietet Raum für innenstadtnahe Produktion und Lagerung mit flexibler Flächenaufteilung und legt einen besonderen Fokus auf Mobilität und Nachhaltigkeit. „Projektentwicklung funktioniert heute nur noch nach den Aspekten der langfristig nachhaltigen Nutzung. Sie kommt ohne neue Flächenversiegelung aus und ermöglicht eine klimagerechte Bewirtschaftung der Immobilie. Eine architektonisch anspruchsvolle Gestaltung und wirtschaftliche Gesichtspunkte komplettieren das Anforderungsprofil an zeitgemäße Gewerbeimmobilien. Das Projekt „Altes Stahlwerk„ wird sich an diesem Anspruch messen lassen können“, so Christin Schulz, Regionalleiterin der Aurelis Region Nord.



Aurelis hatte das Grundstück 2014 von RHH Landmark Immobilien erworben. 2021 wurde eine EFRE-Förderung aus dem Programm für Brachflächenrecycling vom Land Niedersachsen bewilligt. Im November des vergangenen Jahres erfolgte der Baustart für die erste Halle [wir berichteten].