Der Online-Supermarkt Picnic expandiert und mietet in Köln-Ossendorf langfristig rd. 3.000 m² Hallenfläche an. Die Hallenflächen wurden für den Mieter hergerichtet und bezugsfertig übergeben. Die Eröffnung des Standortes wurde letzte Woche gefeiert. Vom neuen City-Hub in Ossendorf erreicht Picnic die Stadtbezirke Ehrenfeld, Nippes und Lindenthal. Larbig & Mortag war vermittelnd tätig.

