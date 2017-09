Picknweight Vintage Store eröffnet auf der Ehrenstraße in Köln

Picknweight eröffnet seinen ersten Shop in Köln: Auf der Trendmeile Ehrenstraße 60-64 mietete das Unternehmen rund 400 m² Einzelhandelsfläche über die Retail-Berater von BNP Paribas Real Estate und wird dort am 7. Oktober einen Vintage-Store eröffnen. Vorheriger Mieter des Ladens war American Apparel. In dem neuen Store wird Picknweight neben einer Auswahl an Vintage-Kleidung auch ihre eigene Upcycling-Modekollektion „Picknweight (Re)Collection" anbieten.

