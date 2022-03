PiAL Consult mietet Bürofläche im ABC Cube

Zum 01.03.2022 hat die PiAL Consult GmbH, ein auf IT- und Softwarelösungen spezialisiertes Beratungsunternehmen für die Versicherungsbranche, ihren neuen Standort in der ABC-Straße 15 in der Hamburger Neustadt bezogen.

.

Die rund 420 m² große Fläche in dem Büro- und Geschäftshaus ABC Cube befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Hamburger Zentrale von Google. PiAL Consult ist Teil der international agierenden msg-Gruppe und war zuletzt am Dammtorwall ansässig. Mit der Anmietung ermöglicht das Unternehmen seinen Mitarbeitenden eine moderne und flexibel nutzbare Arbeitsumgebung inklusive Dachterrasse in zentraler Lage. Eigentümer der Immobilie ist die ABC-Kontorhaus GmbH & Co. KG, zugehörig zur Unternehmensgruppe Norddeutsche Vermögen. Während des gesamten Vermittlungsprozesses war Savills sowohl für den Mieter als auch für den Vermieter beratend tätig.