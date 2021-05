In Dresden betreibt Uta Mai die Physiotherapie Physio-Vital in Bannewitz/Kleinnaundorf. Im Rahmen der Expansion suchte sie für die Eröffnung eines zweiten Standorts geeignete Flächen. Aengevelt vermittelt dazu einen Mietvertragsabschluss über rd. 210 m² Praxisfläche in dem ehemaligen, mittlerweile zum Wohn-/Geschäftshaus umgebauten Gasthof Weißer Adler in der Bautzner Landstraße 62 im…

Fotos: Aengevelt Immobilien



