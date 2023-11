Phoenix und GIZ feiern Richtfest in Eschborn

Gestern feierten Phoenix Real Estate Development GmbH und die zukünftige Nutzerin und Eigentümerin, die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Richtfest des Neubaus in Eschborn.

.

Im Februar 2022 begann der Bau des rund 33.300 m² Fläche umfassenden Gebäudes und soll Mitte 2025 termingerecht übergeben werden. Mit der Fertigstellung des Rohbaus ist nun ein weiterer Meilenstein erreicht, was im Zusammensein von rund 350 Bauarbeitern, Planern, Architekten, Vertretern der Politik, der GIZ und des Bauherrn gefeiert wurde.



Mit sechs Geschossen fügt sich der Neubau in der Ludwig-Erhard-Straße 7 architektonisch und städtebaulich nahtlos in die bestehenden Bürostrukturen des Eschborner Westens ein. Es entstehen moderne Arbeitswelten mit flexiblen Grundrissen in einem zukunftsweisenden Bürogebäude mit rund 920 Arbeitsplätzen. Im Erdgeschoss sind mehrheitlich gemeinschaftliche Flächen angesiedelt, unter anderem ein Konferenzbereich, ein Auditorium für Veranstaltungen, ein Restaurant und Bistro mit Außenbereich und dem imposanten Atrium mit Treppe.



Besonders im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit und ESG setzt der Neubau Maßstäbe. Es werden nachhaltige Baustoffe verbaut, ein nachhaltiges Energiekonzept mit Photovoltaik- und Geothermieanlage ermöglichen eine effiziente Bewirtschaftung. Der Bau strebt das höchste Nachhaltigkeitssiegel der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen an - Platin. Ein Vor-Zertifikat ist bereits erreicht. Es ist das erklärte Ziel der Entwickler in Eschborn West ein nachhaltiges Büroquartier und zukunftsweisendes Umfeld zu schaffen.



Ergänzt wird der Neubau durch 3.500 m² Innenhöfe und Außenflächen mit weitläufigen Grünflächen und Outdoor-Arbeitsplätzen. Der Neubau ergänzt die bisherigen Liegenschaften der GIZ in Eschborn. Westlich der S-Bahnlinie entsteht damit ein kompakter, moderner Campus.



„Wir freuen uns sehr, dass die GIZ sich langfristig für den Standort Eschborn West entschieden hat, damit den Behördenstandort unterstreicht und mit dem Neubau Maßstäbe im Bereich der Nachhaltigkeit setzt", so Adnan Shaikh, Bürgermeister der Stadt Eschborn.