Phoenix und Büschl feiern Richtfest am „Holzkontor“

© Vizoom für Allmann Sattler Wappner Architekten GmbH

Gemeinsam mit dem zweiten Bürgermeister der Landeshauptstadt München, Herrn Josef Schmid, dem Hauptgeschäftsführer der IHK München und Oberbayern, Herrn Peter Driessen, sowie dem Vorstandsvorsitzenden der Motel-One Group, Herrn Dieter Müller, und den Erwerbern der 120 Eigentumswohnungen im Holzkontor hat das Joint Venture aus Phoenix und Büschl am vergangenen Freitag Richtfest am Holzkontor, auf dem Gelände des ehemaligen Holzkontors Grombach in Haidhausen gefeiert.

Pünktlich zur Rohbaufertigstellung sind bereits 96% der Wohnungen verkauft. Das Büroprojekt mit 10.000 m² und 80 Stellplätzen ist vollständig an die IHK München und Oberbayern vermietet und wurde von den beiden Projektpartnern bereits Ende 2016 an Union Investment verkauft [Union Investment sichert sich neues Bürogebäude der IHK München]. Die Fertigstellung ist für das 2. Quartal 2019 vorgesehen.