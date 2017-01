Phoenix Spree investiert 20 Mio. Euro in Berlin

Die Londoner Investmentgesellschaft Phoenix Spree Deutschland hat zum Jahresende erneut in der deutschen Hauptstadt investiert: 19,9 Millionen Euro flossen in ein Portfolio mit 102 Wohnungen und neun Gewerbeeinheiten, was einem Preis von 2.089 Euro/m² entspricht. Die Immobilien wurden in drei Paketen erworben Das größte Objekt davon umfasst 56 Wohnungen und vier Gewerbeeinheiten im Stadtteil Weißensee. Die weiteren Objekte mit jeweils 23 Wohnungen befinden sich in Tempelhof. Der Deal soll noch im ersten Quartal abgeschlossen werden. Die Akquisitionen, die bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde, belaufen sich auf über 74 Millionen Euro und liegen ausschließlich in Berlin. Dazu gehörten zum Beispiel der im Oktober vollzogene Kauf von vier Immobilien sowie der Paketkauf von acht Immobilien mit 486 Wohnungen sowie 23 Gewerbeeinheiten.

Neben den Neuzugängen hat Phoenix zudem eine Non-Core-Immobilie im nahe gelegenen Teltow verkauft. Die mixed-use Immobilie Ritterstraße 23-28/Badstraße 2+4 wechselte für einen Kaufpreis von 3,8 Millionen Euro den Eigentümer, der damit 18,8 Prozent über dem Buchwert lag.



Wie das Unternehmen weiter mitteilt, ist das Portfolio zum Jahresende auf der Basis von Neubewertungen und Akquisitionen um 49,9 Prozent auf 423,8 Millionen Euro angestiegen. Getrieben werde der Zuwachs vor allem durch die in Berlin liegenden Assets, aber auch in anderen Regionen sei ein deutlicher Wertzuwachs zu verzeichnen. Entsprechend der Entwicklung erwartet das Investmentunternehmen einen EPRA NAV von 2.66 Euro pro Aktie zum 31. Dezember.