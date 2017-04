Phoenix Spree Deutschland verabschiedet sich aus Nürnberg und Fürth

Als „einen profitablen Ausstieg“ aus einem Markt, an dem kein Interesse mehr besteht, bezeichnet Jörg Schwagenscheidt, Vorstandsvorsitzender der PMM Partners Germany GmbH, den Deal, den die Berliner für Phoenix Spree Deutschland eingetütet haben: Den Verkauf von 17 Non-Core-Immobilien in Nürnberg und Fürth. Die Briten wollen mit dem Erlös von 35,25 Millionen Euro ihr Engagement auf dem Berliner Wohnungsmarkt forcieren - und Schulden tilgen.

.

Phoenix Spree Deutschland hatte die Immobilien zwischen 2007 und 2008 zu einem Gesamtpreis von 13,9 Millionen Euro erworben. Nach Angaben des Unternehmens erreichte der nun erzielte Verkaufspreis einen um elf Prozent höheren Wert als die von JLL per Jahresultimo veranschlagte Bewertung. Mit dem Abstoß der Objekte verabschieden sich die Briten aus den Märkten Nürnberg und Fürth.



Phoenix Spree Deutschland wird das Kapital einerseits zum Ablösen von Verbindlichkeiten nutzen, will daraus aber auch weitere Akquisitionen in der Hauptstadt finanzieren. Das Gesamtportfolio der Gesellschaft ist aktuell bereits zu 82 Prozent in Berlin verankert. Wer die verkauften Objekte erworben hat, wurde nicht mitgeteilt.