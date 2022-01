Phoenix Living stellt „Das Domizil“ in Heidenheim vor

Phoenix Living plant in Heidenheim ein neues Wohnquartier. Bei der Liegenschaft handelt es sich um das ehemalige Firmengelände der Zigarrenfabrik Schäfer, dass der Bauträger bereits im September letzten Jahres erworben hat. Damit steht die erst im letzten Jahr gestartete Bauträgersparte der Phoenix-Gruppe [wir berichteten] jetzt mit ihrem dritten Projekt an der Startlinie.

.

Das Wohnquartier umfasst insgesamt 54 Wohnungen in 3 Mehrfamilienhäusern mit einer Gesamtfläche von ca. 4.000 m² sowie 12 Doppelhaushälften mit einer Wohnfläche von insgesamt ca. 2.000 m². Alle Gebäude werden nach dem GEG Effizienzhaus 55 EE Standard errichtet. Mit dem Abbruch der Bestandsgebäude ist bereits Anfang November vergangenen Jahres begonnen worden. Die Fertigstellung der neuen Wohngebäude ist für Mitte 2024 geplant. Das Grundstück liegt zentral, wenige Gehminuten vom Bahnhof Heidenheim-Schnaitheim entfernt. Heidenheim liegt verkehrsgünstig, sowohl an der B9 als auch nahe an der A7 und ist somit auch gut an Aalen und Ulm angebunden.



Heidenheim ist unter anderem mit den Industrieunternehmen Voith in Heidenheim selbst, aber auch Zeiss im nahegelegenen Oberkochen ein gefragter Wirtschaftsstandort. Insbesondere Zeiss plant eine deutliche Vergrößerung der Aktivitäten am Standort. Eine bereits heute spürbare Nachfragezunahme an Wohnungen in und um Heidenheim wird sich dadurch noch verstärken. Insofern werden Interessenten schnell zugreifen müssen, um an diesem bevorzugten Standort Heidenheim-Schnaitheim zum Zuge kommen zu können.