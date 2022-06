Die Phönix eG hat in Breege auf Rügen das Hotel Atrium am Meer gekauft. Die Immobilie auf dem rd. 3.802 m² großen Grundstück in der Straße Am Waldwinkel 1-3 verfügt über eine Gesamtnutzfläche vor rd. 1.350 m². Der neue Eigentümer plant eine Nachnutzung als Mutter-Kind-Klinik. Verkäufer war ein privater Eigentümer. Engel & Völkers Commercial war beratend und vermittelnd tätig.

