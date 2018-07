Phoenix Development errichtet neues Forum Herten

Neues Forum Herten

© RKW-Architektur

Phoenix Development wird das Herten Forum in der Kaiserstraße 73 abreißen und ein neues Center mit mehr als 20.000 m² Mietfläche errichten. Nachdem der Projektentwickler bereits im Dezember 2017 das Bestandsgebäude erworben hat, wurde mit der Stadtratssitzung der Stadt Herten vom 11. Juli nun grünes Licht für das Gesamtprojekt gegeben. Arrondierungsgrundstücke werden von der Stadt übertragen und der Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren gefasst. Mit der Planung hat Phoenix das Büro RKW Architektur + aus Düsseldorf beauftragt.

.

„Wir nehmen die Maßstäblichkeit der Innenstadt auf, indem wir entlang eines neuen Fußgängerweges zwischen Innenstadt, dem Neuen Forum Herten und der S-Bahn-Station ein offenes Center mit einzelnen Baukörpern planen. Die Fassade aus rotem Ziegel entsteht in Anlehnung an den umliegenden Bestand,“ so Barbara Possinke, Geschäftsführende Gesellschafterin von RKW Architektur +.



Mit dem Ankauf und dem Stadtratsbeschluss endet eine jahrelange Hängepartie um die Zukunft des Standorts. Das Objekt wurde ursprünglich für Karstadt errichtet, dann 1998/99 zu einem Einkaufs- und Freizeitzentrum umgebaut und schließlich 2013 leer gezogen, um an gleicher Stelle ein neues Shoppingcenter zu errichten, das aber trotz diverser Anläufe von anderen Projektentwicklern nie realisiert wurde.



„Ziel für das Neue Forum ist es, Mieter, die noch nicht in Herten vertreten sind, in unserem Center anzusiedeln und damit die Innenstadt zu stärken. Genug Mietinteressenten sind für diese 60.000 Einwohner zählende Ruhrgebietsstadt vorhanden, jedoch konnten die bestehenden Einzelhandelsflächen in der Innenstadt kein adäquates Angebot unterbreiten“, so Prokurist Dr. Stephan Schnitzler.