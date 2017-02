Phoenix baut spekulativ für die R+V in München

Trappentreustraße 1-3

Wenn nicht jetzt, wann dann: Der Büromarkt in München könnte kaum besser laufen. Die Leerstandsquote liegt bei 4,5 Prozent. In 14 von 16 Teilmärkten am Markt München haben die Spitzenmieten in 2016 deutlich zugelegt, und das vor dem Hintergrund weiter sinkender Incentive. Gute Aussichten also für die R+V Versicherung, die den Baustart eines spekulativen Büroturms innerhalb des Mittleren Rings angekündigt hat.

Der neue Büroturm wird auf der Liegenschaft Trappentreustraße 1-3, an der Ecke zur Landsbergerstraße am Fuß der Donnersbergerbrücke im Münchner Westen entstehen. Als Totalübernehmen beauftragte die Assekuranz, die bereits seit 1982 im Besitz der Immobilie ist, ein Tochterunternehmen des Projektentwicklers Phoenix Real Estate Development. Phoenix Bayern wird den Abriss des in die Jahre gekommenen Büroimmobilie mit der auffälligen Glasfassade, die Entwicklung und Projektierung des Neubaus sowie die Vermarktung der zukünftigen Büroimmobilien, die im Erdgeschoss um eine Handelsnutzung ergänzt werden soll, übernehmen. Der Neubau wird mit 8.900 m² Bürofläche und 1.400 m² Einzelhandelsfläche um rund 1.000 m² größer als das bisherige Gebäude. Die höhere Flächenausbeute wird laut des Projektentwicklers aber keinen Einfluss auf die Höhe haben, sondern durch den Anbau generiert. Der Neubau soll der Höhe des jetzigen Gebäudes entsprechen, allerdings wird der flache Anbau zwei Stockwerke mehr erhalten. Der Baustart ist für die zweite Hälfte des Jahres anvisiert, die Fertigstellung für 2019.





Nach Plänen des Architekturbüros Auer Weber Architekten werden auf über 15.000 m² BGF in dem 8-geschossigen Eckhochhaus und dem 4-geschossigen langgestreckten Flachbau überwiegend Büroflächen entstehen.



Vermietungsmarkt in Top-Verfassung

Spekulative Investments in gut angebundenen Lagen sind der bayerischen Landeshauptstadt eine sichere Angelegenheit. Das dritte Jahr in Folge wurde im vergangenen Jahr auf dem Bürovermietungsmarkt ein Anstieg beim Umsatzvolumen mit 780.000 m² registriert. Laut der Analyse von JLL war 2016 damit das drittbeste der letzten 10 Jahre, nur 2007 und 2011 lagen die Ergebnisse jeweils über der 800.000 m² Schwelle und damit höher. „Die Dynamik spricht dafür, dass sich auch 2017 in ähnlicher Größenordnung wie 2016 bewegen wird“, so Petra Bolthausen, bei JLL Team Leader Office Leasing München. Die Vermietungsexpertin prognostiziert für 2017 einen Büroflächenumsatz von rund 750.000 m², damit ein weiteres überdurchschnittliches Jahr - und das nicht nur für die Statistik: „Dahinter stecken ökonomische Realitäten.“