PHM wächst mit Zukauf von Heinrich Bossert Immobilien

Die PHM Gruppe baut ihre Marktposition im deutschen Property Management weiter aus und übernimmt Heinrich Bossert Immobilien. Mit Standorten in München, Frankfurt, Düsseldorf und Karlsruhe erweitert PHM nicht nur ihre regionale Präsenz, sondern integriert auch ein etabliertes Unternehmen mit breitem Kundenstamm. Der Zusammenschluss zielt auf weiteres Wachstum in einem stark fragmentierten Marktumfeld.

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Seit dem 30. März 2026 gehört Heinrich Bossert Immobilien (HBI), die aktuell ein überregionales Immobilienportfolio von mehr als 32.000 Einheiten betreut, zur PHM Deutschland. Zum Kundenstamm des neuen PHM-Partnerunternehmens zählen große institutionelle Anleger, Family Offices, Stiftungen und private Eigentümer. „Mit dem Anschluss von HBI an unsere Unternehmensgruppe haben wir uns auf dem stark fragmentierten deutschen Property-Management-Markt unter den großen überregionalen Anbietern platziert. Das ist ein bedeutender Schritt beim Ausbau unserer Marktpräsenz“, sagt Stefan Edlich, Geschäftsführer der PHM Deutschland GmbH. Mit dem neuen Partnerunternehmen vergrößert sich das Dienstleistungsnetz der PHM in Deutschland um mehr als 125 Immobilienexperten und vier zusätzliche Standorte.



Heinrich Bossert Immobilien bietet seinen Kunden in den Geschäftsbereichen „Property Management“, „Vermietung“, „Zinshausverwaltung“, „WEG-Verwaltung“ und „Immobilien Investment“ ein breites Leistungsportfolio an. „Wir steuern die kaufmännische und technische Bewirtschaftung von Immobilien, sorgen für den langfristigen Werterhalt und sichere Renditen“, sagt Christian Arnholdt, Geschäftsführer von Heinrich Bossert Immobilien. „Als Spezialisten für die Bewertung und den Verkauf von Immobilien unterstützen wir unsere Kunden darüber hinaus bei Investment-Entscheidungen“, ergänzt er. Gemeinsam mit seinem Co-Geschäftsführer Rolf Sadler wird Christian Arnholdt das Unternehmen auch nach dem Anschluss an die PHM leiten.