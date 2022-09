Philipp Tecklenburg gründet Westgard

Der Immobilienökonom und Dipl. Betriebswirt Philipp Tecklenburg hat 2022 die Westgard GmbH gegründet. Die Entwicklungs- und Investmentgesellschaft trat im Mai 2022 mit einem Bestandsvolumen von rund 45 Millionen Euro (Verkehrswert) in den Markt ein.

.

Das Immobilienportfolio soll in den nächsten Jahren mit einer Zielgröße von 200 Millionen Euro maßgeblich erweitert werden. Im September waren bereits die ersten Ankäufe für künftige Projektentwicklungen abgeschlossen. Mit einer Build-to-hold-Strategie setzt das Unternehmen auf einen langfristigen Anlagehorizont. Zentraler Bestandteil des Portfolios sind Neubau- und Bestandsimmobilien in Düsseldorf, im Rheinland und im Rhein-Main-Gebiet.



Philipp Tecklenburg plant für den eigenen Bestand, auch in Partnerschaften mit Co-Investoren und lokalen Projektentwicklern, große Areale als städtische Quartiere zu konzipieren und zu betreiben. Ergänzend kommen bundesweit opportunistische, risikoaffinere Investments hinzu, die kurz- bis mittelfristig hohe Wertsteigerungspotenziale eröffnen. Dazu zählen Projektenwicklungen und Bestandsakquisitionen in den Segmenten Wohnen, Büro, Einzelhandel, Gesundheit und Light Industrial. Als weiteres Geschäftsfeld werden ausgewählte Grundstücke bis zur Baurechtsschaffung entwickelt und veräußert. Westgard ist eine Ausgründung aus dem mittelständischen Traditionsunternehmen Tecklenburg und wird vollkommen eigenständig am Markt agieren.



„Wir sehen die Zukunft der Immobilienwirtschaft in langfristigen Investmentstrategien. Westgard setzt deshalb auf eine präzise, perspektivisch ausgerichtete Positionierung der Objekte, auf eine systematische Sanierung nach ESG-Kriterien sowie auf längere Amortisierungszeiten, Wertzuwächse und einen stabilen Cashflow. Bei der Projektentwicklung verfolgen wir innovative synergetische Ansätze. Mit unserem jungen engagierten Team möchten wir urbane Quartiere entwickeln, für die wir als Eigentümer langfristig Verantwortung übernehmen und die ein dauerhafter Gewinn für Städte und Kommunen sind. Das erreichen wir, indem wir diversifizierte standortgerechte Nutzungsstrukturen entwickeln, komplexe Stadtquartiere zum Wohnen und Arbeiten, die alles bieten, was Leben in der City ausmacht: Shopping-, Gesundheits-, Unterhaltungs- und Freizeitangebote. Auch hier wollen wir uns am Erfolg messen lassen.“ – Philipp Tecklenburg, Geschäftsführer Westgard GmbH.



Derzeit initiiert Westgard neue Projektentwicklungen in Düsseldorf und Hilden. Weitere Liegenschaften im Rheinland befinden sich in fortgeschrittenen Prüfungsphasen, zwei davon sind für den eigenen Bestand und eines zum Verkauf nach Erhalt des Baurechts vorgesehen.



Dipl. Betriebswirt Philipp Tecklenburg ist Experte für Akquisition, Projektentwicklung, finanz- und bautechnische Bewertung sowie den wirtschaftlichen Betrieb von Immobilien. Bevor er Westgard gründete, war Philipp Tecklenburg für verschiedene Finanz- und Investmentgesellschaften tätig: ab 2005 für die BDO Deutsche Warentreuhand sowie bei Lone Stars Funds / Hudson Advisors Germany in Frankfurt, anschließend bei Natixis Capital Partners (heute Captiva) in Hamburg. In den letzten neun Jahren verantwortete er große Projektentwicklungen für das Familienunternehmen Tecklenburg mit einem Investitionsvolumen von über 400 Millionen Euro. Mit Gründung der Westgard GmbH wird Philipp Tecklenburg den künftigen Anforderungen an die Immobilienwirtschaft mit nachhaltigen Ansätzen bei Investments, Immobilienmanagement und Projektentwicklung begegnen.