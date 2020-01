Philipp Roll neuer Team Leader Industrial Investment Hamburg bei JLL

Philipp Roll

JLL besetzt auch die Position des Team Leader Industrial Investment Hamburg intern neu: Philipp Roll (31), MRICS, hat zum Jahreswechsel den Posten bezogen. Er hält einen Master of Science im Bereich Immobilienmanagement der HFWU Nürtingen-Geislingen.

Roll war seit Anfang 2018 in der Abteilung Industrial Investment in Hamburg für die Transaktionsberatung von Industrie- und Logistikimmobilien tätig. Seit Mitte 2019 arbeitete er zudem als Teil des überregionalen Industrial-Investmentteams. Nach seinem abgeschlossenen Masterstudium der Immobilienwirtschaft startete er seine JLL-Laufbahn Anfang 2014 in der Abteilung Valuation & Transaction Advisory in Frankfurt, wo er über vier Jahre für die Bewertung von Einzelobjekten und Portfolios im Industriebereich verantwortlich war.