Philipp Plein eröffnet Boutique auf der Goethestraße

Der Modedesigner Philipp Plein wird ab Ende diesen Jahres auch auf der Frankfurter Goethestraße vertreten sein. Das Maklerhaus Realkon Immobilien hat das Ladenlokal an der Goethestraße 2 in einem exklusiven Suchauftrag des Modedesigners vermittelt. Das Unternehmen sicherte sich ein Ladenlokal mit rund 300 m² Mietfläche über drei Ebenen für die neue Repräsentanz in der Top-Lage Goethestraße, die als eine der stärksten Luxusmeilen in Deutschland gilt. Vermieter der Immobilie ist ein Family Office. Realkon ist mit einem exklusiven Suchmandat für Philipp Plein in Deutschland ausgestattet und konnte bereits im vergangenen Jahr ein Ladenlokal an der Theatiner Straße in München an den Modedesigner vermitteln [wir berichteten]. Aktuell wird intensiv nach einem Standort für Philipp Plein in Berlin gesucht.

