Philipp Holtschmidt rückt in den Pandion-Vorstand auf

Dr. Philipp Holtschmidt erweitert ab dem 01. Oktober 2022 als Kaufmännischer Vorstand die Chefetage der Pandion AG. Die Erweiterung des Gremiums trägt dem erfolgreichen Wachstum des Kölner Projektentwicklers der vergangenen Jahre Rechnung. Der bisherige Alleinvorstand Reinhold Knodel übernimmt die Rolle des Vorstandsvorsitzenden.

Dr. Holtschmidt ist seit Juli 2021 als Kaufmännischer Leiter der Pandion AG tätig. In dieser Funktion verantwortete er bisher bereits die Bereiche Rechnungswesen, Controlling, Unternehmensentwicklung & Digitalisierung, Personal und IT. Zuvor war der 45-Jährige u. a. langjährig bei der Boston Consulting Group mit Schwerpunkt in den Bereichen Strategie, Corporate Finance, Transformation und Personal tätig. Der Vater von zwei Töchtern studierte Betriebswirtschaft und wurde an der Universität zu Köln promoviert.